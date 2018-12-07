Отказу украинских моряков стрелять по пограничникам ФСБ нашли объяснение

Если бы корабли Военно-морских сил Украины, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября открыли ответный огонь по российским пограничникам, это бы спровоцировало Россию на широкомасштабную агрессию против Украины. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр обороны Украины Степан Полторак, видео доступно на YouTube.

Министр назвал моряков героями. «Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта [телевизионная] передача, все было бы по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию», — объяснил Полторак.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

«Только выдержка [украинских моряков] спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии», — добавил он.

Инцидент в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ задержало три военных украинских корабля — «Бердянск», «Никополь», и «Яны Капу» после того, как те пересекли российскую границу и не отреагировали на требование остановиться. В России утверждают, что корабли зашли в воды, которые и до присоединения Крыма к РФ были российскими. 24 моряка были отправлены под стражу на два месяца, их этапировали в Москву.

На Украине сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!