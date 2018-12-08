Игрок НБА заставил Майкла Джордана вскочить с места

Разыгрывающий клуба «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер совершил точный бросок в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» и заставил сидевшего на трибуне Майкла Джордана вскочить с места. Видео появилось в Instagram-аккаунте Bleacher Report.

Уокер обыграл опекуна и забросил из-за дуги в середине четвертой четверти. «Шарлотт» одержал победу со счетом 113:107, Уокер набрал 21 очко и отдал 8 передач.

Джордан владеет «Хорнетс» с 2010 года. В бытность игроком он шесть раз приводил «Чикаго Буллс» к титулу чемпиона НБА. Вместе со сборной США баскетболист дважды выиграл Олимпийские игры (1984, 1992).

Майкл Джордан считается одним из величайших игроков в истории НБА. Элементы его экипировки продаются на аукционах за сотни тысяч долларов.

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