Автор «Рюмки водки на столе» ответил на обвинения в спаивании россиян

Российский певец Григорий Лепс считает, что не существует необходимости вводить цензуру на эстраде. О своих взглядах он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Говоря об одной из своих песен — «Рюмка водки на столе» — артист сказал, что это не пропаганда алкоголизма (такую точку зрения высказывал рэпер Рома Жиган). «Русский человек всегда выпивал, выпивает и будет выпивать, кто бы что ни говорил и ни запрещал», — уверен Лепс.

По его мнению, подвергать творчество цензуре неправомерно. «У каждого поколения свой моральный облик. Если у кого-то этот моральный облик не соответствует моральному облику человека постарше, это не говорит о том, что нужно запрещать музыку. Тем более что музыка у этих молодых ребят, насколько я лично знаю и слышал, очень-очень приличная», — так он прокомментировал творчество современных российских рэперов.

«Если же, конечно, существуют какие-то ограничения — возрастные я имею в виду, — это возможно», — добавил он. Лепс сравнил борьбу с музыкой с борьбой с ветряными мельницами.

Материалы по теме «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых» Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет

Певец положительно отозвался и о творчестве Сергея Шнурова и посчитал верхом лицемерия попытки запретить мат на сцене. «Если люди это воспринимают нормально, даже напевают и насвистывают, в том числе и те депутаты, которые собираются это запретить, то это вообще верх лицемерия, я считаю», — уточнил он и посоветовал властям лучше заняться борьбой с бедностью.

В начале декабря народный артист России Михаил Боярский заявил, что любое художественное произведение должны оценивать эксперты, и призвал вернуть худсоветы. Оценивать он предложил по критериям «ум, честь и совесть».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!