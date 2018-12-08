Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед и отправил ее в нокдаун

Американский фигурист Тимоти Ледук уронил партнершу Эшли Кейн во время проката произвольной программы на соревнованиях Golden Spin в хорватском Загребе. Видеозапись опубликовал пользователь YouTube.

Ледук выполнял поддержку одной рукой и не смог удержать Кейн, когда опускал ее на лед. В итоге она воткнулась головой в поверхность и едва не потеряла сознание. Тем не менее девушка сумела встать на ноги и завершить программу.

После выступления она вышла к зрителям с фиксатором шеи. В Twitter Кейн сообщила, что с ней все в порядке: она выписалась из больницы и продолжит восстановление дома.

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