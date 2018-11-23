Загитова нашла себе соперниц

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о спортсменках, которых она считает своими соперницами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Японские фигуристки меня не удивили, потому что когда я еще выступала в юниорском сезоне, то встречалась с японкой, которая прыгает тройной аксель. Конечно, это [соперничество] впечатляет, но заставляет идти вперед», — заявила Загитова.

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18 ноября фигуристка отказалась говорить о соперничестве с россиянками Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой. По ее словам, она прежде всего думает о собственных результатах.

Фигуристка победила на этапах Гран-при в Хельсинки и в Москве, тем самым обеспечив себе участие в финале турнира. На российском этапе Гран-при Загитова установила мировой рекорд в короткой программе.

Финал Гран-при — заключительный турнир серии. В этом соревновании в каждой дисциплине примут участие по шесть лучших фигуристов, определившихся по итогам серии. Финал пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

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