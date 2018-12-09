Служба внешней разведки впервые показала тренировку спецназа

По телевидению впервые была показана тренировка сотрудников Центра специального назначения Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Директор СВР Сергей Нарышкин уточнил, что СВР занимается обеспечением безопасности российских загранучреждений и граждан РФ за пределами страны.

В ходе программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» были показаны кадры тренировки бойцов Центра специального назначения. Они штурмовали макет здания, вели стрельбу по мишеням, изображающим условных террористов.

Мы сняли то, что не снимал никто. Не пропустите новый выпуск моей программы «Действующие лица» с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Включайте свои телевизоры на канале «Россия» или заходите на наш сайт в это воскресенье в 0.30. P.S. Специально для этой программы я училась стрелять и ходила в бильярдный клуб. Хорошо, что водить машину уже умела) #стильтелеведущей #действующиелица #россия1 #разведка #свр Фото опубликовано @nailya_askerzade

Ведущая программы отметила, что сотрудники СВР разрешили снимать их исключительно в масках. Условия для тренировки спецназовцев усложнены: они действуют при сирене и мигающем свете.

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