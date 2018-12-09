Вечно опаздывающий футболист «Барселоны» проспал тренировку

Французский форвард «Барселоны» Усман Дембеле снова опоздал на тренировку клуба. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

21-летний нападающий проспал начало тренировки, явившись в расположение клуба на два часа позже положенного. В итоге француз занимался отдельно. Во вторник, 11 декабря, «Барселоне» предстоит провести домашний матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Накануне, 8 декабря, Дембеле принял участие в матче чемпионата Испании. Его гол помог каталонцам разгромить «Эспаньол» со счетом 4:0.

В ноябре появилась информация, что в клубе недовольны отношением Дембеле к дисциплине. Из-за систематических опозданий и нежелания интегрироваться в коллектив «Барселона» готова расстаться с нападающим уже летом 2019-го. При этом продажа Дембеле может повлечь за собой дополнительные траты. Немецкие СМИ сообщили, что согласно специальному пункту в соглашении Барселоны и бывшего клуба Дембеле дортмундской «Боруссии», каталонцы будут обязаны выплатить немецкой команде 40 миллионов евро в случае, если игрок будет продан до окончания его контракта.

Форвард перешел в каталонский клуб в 2017 году. «Барселона» заплатила за форварда 105 миллионов евро. В сезоне-2018/2019 Дембеле провел 20 матчей и забил восемь голов во всех турнирах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!