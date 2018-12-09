Загитова объяснила поражение в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая второй в финале Гран-при, порассуждала о причинах поражения от японки Рики Кихиры. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

По мнению Загитовой, она каталась недостаточно раскованно. Россиянка отметила, что ей необходимо выходить на лед и кататься без оглядки на соперниц.

«Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею…» — подытожила она.

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Ранее 9 декабря Загитова заняла второе место (226,53 балла) по итогам двух прокатов в финале Гран-при, проходящем в канадском Ванкувере. Соревнования выиграла японка Кихира, набравшая 233,12 балла. Третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (215,32 балла).

В короткой программе финала Гран-при Кихира превзошла мировой рекорд Загитовой. Японка получила за прокат 82,51 балла. Предыдущий рекорд составлял 80,78 балла, российская фигуристка получила такую оценку на этапе Гран-при в Москве.

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