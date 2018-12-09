Загитова упустила победу в финале Гран-при

Японская фигуристка Рики Кихира выиграла финал Гран-при в канадском Ванкувере. Россиянка Алина Загитова заняла второе место, передает в воскресенье, 9 декабря, ТАСС.

По сумме двух программ 16-летняя Кихира набрала 233,12 балла, Загитова — 226,53. Третье место заняла еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, судьи начислили ей 215,32 балла.

В короткой программе японка установила рекорд — получила 82,51 балла, обогнав Загитову (80,78). Девушка впервые в истории фигурного катания выполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.

Комментируя итоги Гран-при, Загитова пояснила, что сорвала второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем. «Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и…», — цитирует ее РИА Новости. Фигуристка добавила, что нужно справляться с волнением.

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