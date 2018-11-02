Загитова ухудшила результаты

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала лидером по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская фигуристка набрала 68.90 баллов. При этом она ухудшила свой результат: 27 сентября Загитова на турнире Nebelhorn Trophy в Германии установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла.

На втором месте расположилась японка Юна Сираива с 63,77 баллами. Тройку призеров с результатом 63,17 балла замкнула бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Еще две россиянки Станислава Константинова и Дарья Паненкова расположились на четвертой и шестой позициях.

Произвольная программа у женщин пройдет 3 ноября и начнется в 18:30 по московскому времени.

C 26 по 28 октября в Канаде прошел второй этап Гран-при, на котором выступала Евгения Медведева. Фигуристка заняла только третье место из-за неудачного выступления в короткой программе. Лидером стала еще одна представительница России Елизавета Туктамышева.

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