В Москве подорожал капремонт

Столичные власти увеличили размер взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. Тариф будет увеличен на 11 процентов, с 17 до 18,19 рубля за один квадратный метр жилой собственности.

С момента запуска программы капремонта в Москве рост тарифов, таким образом, составит 26 процентов.

Российская программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. За счет ее реализации планируется полностью ликвидировать фонд аварийных домов.

В стране программа стартовала в 2014 году, Москва присоединилась к ней 1 июля 2015 года. Изначально минимальный размер платежа в Москве составлял 15 рублей за метр жилой площади, в 2017 году тариф был увеличен до 17 рублей.

Летом 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чуть менее половины всех средств на столичный капремонт поступает из городского бюджета в виде льгот или прямых субсидий.

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