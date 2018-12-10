Россиянка печатала евро на домашнем принтере и ходила за покупками

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю жительницу Краснодара за печать и сбыт фальшивых денег. Об этом в понедельник, 10 декабря, в управлении МВД России по Краснодарскому краю сообщили kp.ru.

По данным главка, женщина посещала местные магазины в вечернее время и под предлогом, будто не успела разменять валюту, оплачивала товар на сумму до 2000 рублей фальшивыми евро, после чего скрывалась с места преступления. При этом подозреваемая предлагала продавцам расчет по более выгодному курсу в сравнении с банковским.

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При обыске следователи обнаружили у подозреваемой принтер на котором она, по предварительным данным, печатала поддельные банкноты номиналом 100 и 200 евро. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело; как считает следствие, задержанная причастна к трем аналогичным преступлениям.

19 сентября сообщалось, что полиция в Дагестане задержала двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении фальшивых денег. Полицейские обнаружили фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей на общую сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей.

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