Россия объявила США рассадником кибератак

США и страны Евросоюза являются основными источниками кибератак, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашов продемонстрировал статистику нападений в 2016-2017 годах, отметив, что эти данные «наглядно показывают», что основная деятельность кибергруппировок приходится на Штаты и ЕС. В демонстрационных материалах значилось, что на долю США приходится почти половина атак, тогда как из России совершаются от 1,7 до 4 процентов нападений.

«Большинство гигантов отрасли информационно-коммуникационных технологий действуют под юрисдикцией США», — отметил Мурашов.

Он также заверил, что многочисленные обвинения во взломах в адрес России на деле не подтверждаются технически. В частности, Мурашов отметил, что зарубежные издания часто злоупотребляют тем, что приписывают российским властям всевозможные кибератаки. Это приводит к тому, что в общественном сознании страна без каких-либо доказательств становится одной из самых агрессивных в киберпространстве.

Мурашов также сообщил, что во время проведения прямой линии с Владимиром Путиным в 2017 году, а затем и в день выборов президента на информационную структуру была совершена атака, которая координировалась зарубежными спецслужбами.

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