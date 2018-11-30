Российских хакеров обвинили в атаке на немецкие власти

Российских хакеров подозревают в кибератаке на электронную почту депутатов, военных и посольств ФРГ. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) сообщило, что атака произошла 14 ноября. Пока неизвестно, какие данные и в каком объеме удалось похитить хакерам. «От атаки пострадали в основном государственные и политические сектора страны», — заявили представители BVT. По версии ведомства, к этому причастна группировка Snake, известная также как Turla и якобы связанная с российскими спецслужбами.

Как пишет Spiegel, предыдущая атака была организована этой группой в марте 2018 года. Тогда жертвами хакеров стали работники немецкого министерства иностранных дел.

В 2017 году глава BVT Ханс-Георг Масен заявлял, что Россия может повлиять на ситуацию в стране с помощью кибератак, а доказать ее вину при этом будет практически невозможно.

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