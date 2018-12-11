Япония перестала искать погибших при столкновении самолетов

Япония остановила поисковую операцию в районе столкновения двух самолетов ВМС США возле острова Сикоку. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, пишет ТАСС.

Как говорится в заявлении, поиски прекращены в связи с запросом от пятого регионального штаба береговой охраны. Отмечается, что всего в операции участвовали более 30 самолетов и вертолетов и 11 кораблей и катеров.

В результате столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика C/KC-130 выжил один военнослужащий.

Самолеты столкнулись у берегов Японии 5 декабря во время дозаправки. Они вылетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили учебный полет.

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