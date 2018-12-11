Мир
 
Последние новости
Стали известны подробности глобального сбоя в столичном метро
Данные 52 миллионов пользователей сервиса Google оказались в открытом доступе
18-летний футболист подорожал на 800 процентов
У дагестанских коррупционеров нашли московских кураторов
В глобальном сбое подземки обвинили москвичей
Россия снизит добычу нефти с января
Сбитого школьницей полицейского решили посадить за сокрытие ДТП
Опоздавшие на школьный автобус дети помогли отцу разбогатеть
Под землей нашли затерянный мир
Установка новых счетчиков газа обойдется в миллиарды
Новости партнеров

Япония перестала искать погибших при столкновении самолетов

Перейти в «Мою Ленту»

Япония остановила поисковую операцию в районе столкновения двух самолетов ВМС США возле острова Сикоку. Об этом сообщили в министерстве обороны страны, пишет ТАСС.

Как говорится в заявлении, поиски прекращены в связи с запросом от пятого регионального штаба береговой охраны. Отмечается, что всего в операции участвовали более 30 самолетов и вертолетов и 11 кораблей и катеров.

В результате столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика C/KC-130 выжил один военнослужащий.

Самолеты столкнулись у берегов Японии 5 декабря во время дозаправки. Они вылетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили учебный полет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На месте столкновения военных самолетов США нашли выжившего
Истребитель и самолет-заправщик ВМС США столкнулись у берегов Японии
Самолет упал на школу для детей-аутистов, взорвался и попал на видео
Другие материалы рубрики
Мир00:05Сегодня
Петр Порошенко

«Запад не контролирует Украину»

Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
10:48Сегодня

Подсчитаны контактировавшие с Россией соратники Трампа

20:2810 декабря

Российские стратегические бомбардировщики прибыли в Венесуэлу

08:58Сегодня

Французы разочаровались в «желтых жилетах» и поддержали Макрона

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
18:5110 декабря

Мэй отложила голосование о выходе Великобритании из ЕС

08:18Сегодня

Отправку российских Ту-160 в Венесуэлу назвали разбазариванием госсредств

07:41Сегодня

В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны

Мир00:02 8 декабря

Украина на уме

Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
16:3510 декабря

Подросток в Швеции подорвался на самодельной бомбе

07:31Сегодня

США назвали Алексееву величайшей правозащитницей

05:27Сегодня

Евреи испугались роста антисемитизма в Европе

Россия
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
«Когда ты наконец умрешь?»
Из-за рака тебя бросают родные и друзья. Как найти силы жить?
«Так можно вообще всех христиан запретить»
Как российский ученый помешал силовикам и лишился работы
Определены регионы с самым большим числом должников по ЖКХ
Собянин объяснил повышение цен на парковку в Москве
Россияне признали массовый характер сексуальных домогательств
Все материалы
Мир
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Подсчитаны контактировавшие с Россией соратники Трампа
Япония перестала искать погибших при столкновении самолетов
Французы разочаровались в «желтых жилетах» и поддержали Макрона
Отправку российских Ту-160 в Венесуэлу назвали разбазариванием госсредств
В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны
«Это уличная война»
 
Все материалы
Бывший СССР
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Привезли столько гробов, что можно три города похоронить»
Землетрясение в Армении унесло жизни тысяч людей. О нем не могут забыть 30 лет
СБУ выпустила брошюру об «опасности» канонической церкви
Климкин захотел ответить России креативными санкциями
Захваченные украинские моряки возненавидели «Русское радио»
Пятикратно отстраненный Додон отказался идти на уступки
Все материалы
Экономика
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Apple запретили продавать iPhone в Китае
Эксперт рассказал о «сверхльготах» для «Новатэка»
Российская экономика попала в цикл спада
Российский рынок бензина столкнулся с новой проблемой
Понять и простить
Простым грузинам спишут миллионные долги. Россиянам так не повезет
Все материалы
Силовые структуры
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
«Он сказал, что отрежет ему уши»
Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
Покровители «Черкизона»
Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Самый жестокий маньяк России решил вернуть звание офицера милиции
Российский чиновник украл взлетно-посадочную полосу и избежал тюрьмы
Эвакуация тысяч человек из «Склифа» оказалась учениями
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Россия утратила способность «видеть» подлодки США
Искусственный интеллект EVE Online вышел из-под контроля
Созданы вечно текущие капли первородной материи
В США сочли устаревшей малозаметность Су-57
Все материалы
Спорт
«У меня что-то щелкнуло»
Загитова — больше не лучшая в мире. Ее обошла бывшая юниорка
Хоккеисты команды НХЛ подрались на тренировке
18-летний футболист подорожал на 800 процентов
Бузовой предложили КАМАЗ за футболистов
Олимпийский чемпион отказал российскому биатлонисту в уважении
Слуцкая посоветовала обратиться к психологу затравившим ее фанатам Загитовой
Фанаты Загитовой затравили еще одну олимпийскую призерку
Все материалы
Культура
«Трупы выбрасывали. Вьюги их заметут»
Девять кругов лагерного ада Александра Солженицына
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
До дрожи
Кровь, пауки и кошмары: что таит в себе самый жуткий мультфильм года
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Ефремова заподозрили в новом скандале
Определены самые живучие герои «Игры престолов»
«Вы что, намекаете, будто он педофил?»
Как жить, когда твоя мать — чудовище, а отец неизвестен
Все материалы
Интернет и СМИ
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Звездный доктор намекнул на пользу презервативов и был обруган
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Названо имя первого рэпера на «Голубом огоньке»
Огненный шар в телестудии испугал ведущего и сорвал прямой эфир
Российских журналистов прогнали с форума оппозиции криками «Слава Украине!»
Усыпанный бриллиантами самолет посеял раздор в сети
Все материалы
Ценности
Хозяева витрин
Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Папа разврата
Инцест и отравления в роскошном замке. Как жил Папа Александр VI Борджиа
Названы самые популярные у знаменитостей прически
Найден способ избавиться от толстого живота
Меган Маркл копировала Кейт Миддлтон из жажды очаровать королеву
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Туристка подпрыгнула ради фото на день рождения и умерла
Белорусский самолет сбил украинские фонари и устроил переполох в аэропорту
США перестали считать Россию опасной для туристов
Пенсионерка просидела восьмичасовой полет возле зловонного кресла и отомстила
Все материалы
Из жизни
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота с мозгами
Кто стал новой «Мисс мира» и что о ней известно
Девочка отдала три доллара полиции и получила ответ через 14 лет
Полицейские оседлали верблюдов
Упавшее в унитаз кольцо вернулось к хозяйке спустя девять лет
Родителям помогли найти отобранную 32 года назад дочь
Все материалы
Все правильно сделали
Как BMW X5 остается собой, если в нем нет ничего прежнего?
Корпорация монстров
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — 24 часа Ле Мона
Жеребцы против стрел
Ferrari и Mercedes-Benz — две захватывающие истории соперничества
Гоночные легенды Лос-Анджелеса
Самые необычные гоночные машины, которые когда-либо строили в Калифорнии
Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»
Начались продажи «вседорожного» Renault Logan с вариатором
McLaren представил открытую версию суперкара 720S
Все материалы
Дом
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
«Я боялась зайти в ванную»
Как безработная москвичка решила временно пожить с мигрантами
В Москве подорожал капремонт
Более 700 человек стали жертвами квартирных мошенников из Краснодара
В Новой Москве подорожали старые квартиры
Аналитики заметили беспрецедентный рост спроса на квартиры в Москве
Все материалы