На месте столкновения военных самолетов США нашли выжившего

Одного военнослужащего спасли после катастрофы американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов Японии. Ему оказывают медицинскую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпуса морской пехоты ВС США.

Сейчас продолжается поиск оставшихся шести членов экипажей самолетов. Помощь в операции оказывают японские военные и спасатели.

Истребитель и заправщик столкнулись 5 декабря во время дозаправки. Они взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни. Отмечается, что на борту самолетов находилось семь человек.

Причины крушения пока не определены. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

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