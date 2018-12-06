Истребитель и самолет-заправщик ВМС США столкнулись у берегов Японии

Два самолета Военно-морских сил США столкнулись у берегов Японии — истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130. Об этом сообщает Reuters.

Они потерпели крушение во время дозаправки. Самолеты взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили учебный полет, рассказали военные.

Ведется поисково-спасательная операция.

В Telegram-канале «Военный осведомитель» добавляется, что на борту самолетов находилось семь человек.

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