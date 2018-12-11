Силовые структуры
 
Последние новости
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
У Ди Каприо отобрали «Оскар»
Япония впервые водрузит истребители на вертолетоносцы
Курсы валют уберут от россиян
Грузия отвергла кандидатуру посла США из-за симпатий к Саакашвили
Россияне стали реже ходить в Сбербанк
Бывший офицер Черноморского флота стал украинским шпионом и сел на 14 лет
В «некрасивом» российском городе выпал черный снег
Попытка предотвратить восстание секс-роботов провалилась
Назван человек года по версии Time
Новости партнеров

Главный борец с экстремизмом попался на измене и собрался в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Тимур Валиулин

Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин может в ближайшее время выйти в отставку в связи с утратой доверия. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в российских правоохранительных органах.

По словам источника, генерал-майор Валиулин был изобличен во внеслужебных отношениях с подчиненной женщиной-офицером, причем разоблачителем выступила супруга генерала, бывший полковник полиции.

«Она весьма ревнивая и регулярно приезжала в здание главка и на Садово-Сухаревской улице, и на Житной, проверяя, чем занимается ее муж. В конце прошлой недели в служебном кабинете разразилась семейная сцена. По ее итогам жена написала письмо руководству страны, в котором указала на недвижимость генерал-майора за рубежом, в Италии и Болгарии, а также на ряд других грубейших нарушений. К письму она приложила копии документов», — рассказал источник.

Собеседник «Ленты.ру» категорически опроверг сообщения о том, что грядущая отставка начальника экстремистского главка связана с серией запретов на концерты неформальных молодежных групп. По его словам, в этой истории оперативники центров «Э» являются только исполнителями приказов, исходящих от других служб.

По словам другого источника в МВД, во вторник, 11 декабря, после разговора с руководством министерства Валиулин написал рапорт об отставке по собственному желанию. О грядущей отставке Валиулина также сообщает «Интерфакс».

Тимур Валиулин родился в 1962 году в подмосковном городе Краснозаводск. На службу в органы внутренних дел пришел в 1988 году, с 1992 по 2001 год проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции, а в 2002-м возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Центральному административному округу Москвы. С 2007 по 2012 год руководил столичным УБОП, а после реорганизации — Центром по противодействию экстремизму московского главка полиции.

Указом президента России от 4 сентября 2012 года был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Валиулин особенно запомнился предложением привлекать к ответственности учителей за участие их учеников в акциях протеста.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Попавший под санкции глава МВД получил визу США
Высокопоставленные российские силовики попали под американские санкции
Главный борец с экстремизмом предложил наказывать учителей за митингующих детей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:05Сегодня

Лицо под граммом

Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
13:37Сегодня

Московского участкового посадили на 13 лет за работу на ЦРУ

15:48Сегодня

Осужденного за педофилию экс-директора православной гимназии лишили сана

18:2410 декабря

Самый жестокий маньяк России решил вернуть звание офицера милиции

Силовые структуры00:0710 декабря

Покровители «Черкизона»

Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
10:3110 декабря

Российский чиновник похитил у сирот 200 миллионов рублей

20:4910 декабря

Российский чиновник украл взлетно-посадочную полосу и избежал тюрьмы

12:31Сегодня

ФСБ назвала число убитых в России террористов и главарей бандгрупп

Силовые структуры14:28 6 декабря

«Он сказал, что отрежет ему уши»

Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
15:2410 декабря

Эвакуация тысяч человек из «Склифа» оказалась учениями

14:30 9 декабря

Держателя российского воровского «общака» поймали в Москве

14:4010 декабря

Россиянин натравил на оперативника стаю собак и ранил его коллегу

Россия
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
«Когда ты наконец умрешь?»
Из-за рака тебя бросают родные и друзья. Как найти силы жить?
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
На рекламном экране в Москве пустили порно
В «некрасивом» российском городе выпал черный снег
Путин открыл памятник Солженицыну
Все материалы
Мир
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Турция назвала условия заключения мира с Арменией
Япония впервые водрузит истребители на вертолетоносцы
Во Франции задержали членов армяно-азербайджано-грузинской ОПГ
Удостоверение Путина нашли в архивах немецкой разведки
Отец Бутиной рассказал о давлении следствия на дочь
Туркам понадобился проект времен холодной войны
Все материалы
Бывший СССР
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Привезли столько гробов, что можно три города похоронить»
Землетрясение в Армении унесло жизни тысяч людей. О нем не могут забыть 30 лет
СБУ выпустила брошюру об «опасности» канонической церкви
В Армении по подозрению в убийстве женщины задержали российского военного
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
Майдан на выезде
Сторонники Саакашвили готовят массовые протесты в Грузии. Им помогают украинцы
Все материалы
Экономика
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
«Газпрому» разрешили продавать газ
Фальшивое министерство предлагало россиянам по 115 тысяч рублей
Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов
Браверман отметил движение малого бизнеса к технологическому предпринимательству
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Правительство объяснило обязательную установку счетчиков на газ
Все материалы
Силовые структуры
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
Покровители «Черкизона»
Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Московского участкового посадили на 13 лет за работу на ЦРУ
Осужденного за педофилию экс-директора православной гимназии лишили сана
Самый жестокий маньяк России решил вернуть звание офицера милиции
Российский чиновник украл взлетно-посадочную полосу и избежал тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Люди вернут Землю на десятки миллионов лет в прошлое
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300
Под землей нашли затерянный мир
Теорию Эйнштейна доказали неправильно запущенными спутниками
Все материалы
Спорт
«У меня что-то щелкнуло»
Загитова — больше не лучшая в мире. Ее обошла бывшая юниорка
Отец Нурмагомедова раскрыл планы сына на случай дисквалификации в UFC
18-летний футболист подорожал на 800 процентов
Хоккеисты команды НХЛ подрались на тренировке
Партнерский материал
Поезд дальше не идет?
Последний шанс «Локомотива» и сражение на «Энфилде» — главные ставки ЛЧ
Бузовой предложили КАМАЗ за футболистов
Олимпийский чемпион отказал российскому биатлонисту в уважении
Все материалы
Культура
«Трупы выбрасывали. Вьюги их заметут»
Девять кругов лагерного ада Александра Солженицына
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
До дрожи
Кровь, пауки и кошмары: что таит в себе самый жуткий мультфильм года
У Ди Каприо отобрали «Оскар»
Актер из «Универа» сравнил камчатских зрителей с быдлом
Названы лучшие фильмы о рэпе
Рэпер Face отрекся от песни про Гошу Рубчинского после секс-скандала
Все материалы
Интернет и СМИ
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
«Русское радио» ответило уставшим от него украинским морякам
Россия объявила США рассадником кибератак
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей
Захарова оправдалась за ремонт дачи за счет НТВ
Звездный доктор намекнул на пользу презервативов и был обруган
Евросоюз указал России на распространителей пиратского контента
Все материалы
Ценности
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Хозяева витрин
Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир
Найден способ избавиться от толстого живота
Папа разврата
Инцест и отравления в роскошном замке. Как жил Папа Александр VI Борджиа
Названы самые популярные у знаменитостей прически
Меган Маркл уличили в копировании стиля иностранной принцессы
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Туристка подпрыгнула ради фото на день рождения и умерла
Тела пропавших в Гималаях туристов нашли спустя 30 лет
США перестали считать Россию опасной для туристов
Белорусский самолет сбил украинские фонари и устроил переполох в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота с мозгами
Кто стал новой «Мисс мира» и что о ней известно
Девочка отдала три доллара полиции и получила ответ через 14 лет
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Полицейские оседлали верблюдов
Упавшее в унитаз кольцо вернулось к хозяйке спустя девять лет
Все материалы
Все правильно сделали
Как BMW X5 остается собой, если в нем нет ничего прежнего?
Корпорация монстров
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — 24 часа Ле Мона
Жеребцы против стрел
Ferrari и Mercedes-Benz — две захватывающие истории соперничества
Гоночные легенды Лос-Анджелеса
Самые необычные гоночные машины, которые когда-либо строили в Калифорнии
В США нашли Hyundai Elantra с пробегом 2 миллиона километров
Pininfarina выбрала имя для «самого мощного итальянского автомобиля»
Ford запатентовал ремни с подогревом
Все материалы
Дом
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
«Я боялась зайти в ванную»
Как безработная москвичка решила временно пожить с мигрантами
Аналитики заметили беспрецедентный рост спроса на квартиры в Москве
В Москве построят копию самого известного здания Гауди
В Москве подорожал капремонт
Более 700 человек стали жертвами квартирных мошенников из Краснодара
Все материалы