Футболиста «Спартака» поймали на контрабанде

Задержанный сотрудниками таможни за незаконный ввоз часов Rolex в аэропорту Шереметьево оказался защитником московского «Спартака» Самуэлем Жиго. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прибыв в Москву из Рима, Жиго прошел по «зеленому коридору». Однако при досмотре выяснилось, что у Жиго при себе двое часов элитной марки Rolex. Одни часы футболист надел на руку, вторые положил во внутренний карман куртки. В отношении французского защитника возбуждено дело по статье административного кодекса «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

О факте задержания стало известно ранее 12 декабря. При этом имя футболиста не называлось.

25-летний игрок присоединился в «Спартаку» летом 2018 года и занял место в основном составе команды. В начале сезона-2018/2019 Жиго провел восемь матчей и забил один мяч. Однако уже в сентябре защитник получил травму. Футболиста прооперировали в Италии. Его возвращение на поле ожидается весной 2019-го.

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