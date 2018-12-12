Футболист попытался пронести часы Rolex через российскую таможню и попался

Сотрудники таможни задержали игрока российского футбольного клуба при досмотре пассажиров рейса Рим — Москва в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина, имя которого не раскрывается, проследовал по «зеленому коридору», заявляя, что не имеет при себе незадекларированных вещей. Однако во время проверки в багаже спортсмена нашли две коробки наручных часов люксового швейцарского бренда Rolex. При этом одни часы он надел на себя, а вторые пытался провезти во внутреннем кармане куртки.

Игрок не имел при себе чеков, свидетельствующих о стоимости часов, поэтому инспектор назначил таможенную экспертизу. Модель часов также не уточняется.

Футболиста могут привлечь к ответственности по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».

В октябре португальский футболист Криштиану Роналду появился на пресс-конференции перед встречей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в редких бриллиантовых часах. На его руке заметили часы швейцарского бренда Franck Muller, стоимость которых составляет более полутора миллионов долларов.

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