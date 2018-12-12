Пермским школьникам навязали новые запреты

Пермский департамент образования выработал методические рекомендации по внешнему виду учеников в городских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент.

Департамент посоветовал школьникам не носить аксессуары, способные травмировать других, или аксессуары с запрещенной символикой, в том числе пропагандирующей наркотики и противозаконное поведение. При этом школам порекомендовали не запрещать учащимся красить волосы «в яркие, неестественные цвета», отращивать длинные волосы и челки, закрывающие глаза, делать «экстравагантные стрижки и прически», а также яркий декоративный маникюр и пирсинг.

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Отмечается, что школы должны изменить свои документы до 1 февраля 2019 года, чтобы они соответствовали принятым рекомендациям, при этом локальные акты школ могут носить лишь рекомендательный характер.

В сентябре прокуратура Пермского края возбудила административное дело против директора гимназии, ученицу которой отстранили от занятий за розовый цвет волос. Дело завели по статье о незаконном ограничении права на образование.

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