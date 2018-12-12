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Назван «Джентльмен года» в российском футболе

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Роман Зобнин

Полузащитник московского Спартака Роман Зобнин получил награду «Джентльмен года». Премия учреждена Sport24 и изданием «Комсомольская правда».

Церемония вручения премии прошла 11 декабря в Москве. Согласно традиции, Зобнину, помимо золотого мяча, был также вручен черный смокинг и шарж от художника Валентина Дружинина. «Джентльмен года» прошла в 25 раз.

Премия посвящена легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову. Именно он стал первым обладателем награды в 1994 году наряду с Омари Тетрадзе.

В 2017 году «джентльменом года» был признан голкипер красно-белых Артем Ребров.

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