Застрявших в Китае российских туристов начали возвращать домой

Самолет с российскими туристами, которые не могли вернуться из китайского города Хайкоу из-за долгов туроператора «Жемчужная река», вылетел в Уфу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании «ИрАэро», выполняющей полет.

Собеседник сообщил, что рейс вылетел полным, однако не уточнил, сколько пассажиров находится на борту. Также он отметил, что туристы смогут добраться из Уфы в Москву по минимальным тарифам согласно договоренности Росавиации с другими авиакомпаниями.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы. В связи с этим около полутора тысяч российских туристов не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань. Из-за этого Ростуризм исключил компанию из Единого федерального реестра туроператоров.

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