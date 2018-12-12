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Российский туроператор продавал билеты на несуществующие рейсы

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Туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

По словам представителя, «Жемчужная река» продавала в составе турпакета билеты на перелет регулярным рейсом авиакомпании Pegas Fly, в том числе на 23 ноября из аэропорта Жуковский до китайского Хайкоу. Однако представители авиакомпании проинформировали о прекращении выполнения полетной программы в Хайкоу с 26 ноября. Помимо этого, выдаваемая «Жемчужной рекой»туристам маршрут-квитанция содержала недостоверную информацию.

«Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристической деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета», — заявили в Росавиации.

По данным представителя генконсульства РФ в Китае, как минимум 230 находящихся в Китае туристов остались без обратных билетов. Правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества в деятельности туроператора.

В декабре 2018 года около полутора тысяч российских туристов не могут вернуться домой с китайского острова Хайнань из-за того, что туроператор не смог заплатить за авиарейсы. Представитель «ИрАэро» заявил журналистам, что туроператор ООО «Трэвелдизайнерс», работающий под брендом «Жемчужная река», задолжал авиакомпании за уже выполненные рейсы и не заплатил в срок за предстоящие.

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