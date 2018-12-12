Обманувший российских туристов оператор приостановил свою деятельность

Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «Жемчужная река». Об этом сообщается в пресс-службе Ростуризма.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что компании ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ», осуществляющие деятельность под брендом «Жемчужная река», не могут исполнить обязательства по договорам. Однако это не освобождает эти организации от обязанности выполнить все условия договоров с туристами.

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Ранее, 12 декабря, стало известно, что российский туроператор «Жемчужная река» продавал туристам билеты в Китай на несуществующие рейсы. В связи с этим около полутора тысяч российских туристов не могли вернуться домой с китайского острова Хайнань.

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