Глава «Россетей» предсказал долгий век профессии энергетика

Глава «Россетей» Павел Ливинский, выступая на TED-лекции для участников Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория», выразил уверенность в востребованности профессии энергетика в течение долгих лет, передает ТАСС.

«Важно понимать следующее: много профессий отомрет в ближайшее время в силу ненадобности, в силу прогресса. Большое количество профессий — там, где происходят процессы автоматизации», — сказал Ливинский. «Но электричество будет всегда, потому что это — основа современного мира, и нет никаких предпосылок, что в ближайшее время, в ближайшее столетие будет по-другому», — подчеркнул он. При этом глава «Россетей» высказал мнение, что энергетику ждут изменения, связанные с диджитализацией процессов.

«Моя мечта — чтобы вы, умные, талантливые молодые люди, выбрали перспективную и важную для государства профессию, которая всегда будет нужна человечеству — профессию энергетика. Она требует отдачи, внимания. Нужно быть технически грамотным специалистом, обладать системным мышлением», — сказал топ-менеджер «Россетей».

7 декабря сообщалось о том, что «Россети» начали реализацию проекта цифровой трансформации. «В реализации масштабного проекта цифровой трансформации отрасли нам потребуются новейшие информационные системы, программное обеспечение, устройства связи и системы кибербезопасности», — сказал тогда Ливинский. «Мы ставим задачу создать собственную SCADA в течение трех лет, в которой будут применяться только отечественные технологии. Причем как в части программного обеспечения, так и в плане комплектующих», — подчеркнул глава «Россетей».