Власти Подмосковья рассказали о роли социальных бонусов в медицинской сфере

Свыше 40 медицинских работников Подмосковья получат свидетельства по программе «Социальная ипотека», торжественное вручение состоится в Доме правительства, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев в четверг, 13 декабря. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Социальные бонусы играют важную роль в привлечении квалифицированных кадров. Только создав достойные условия труда на местах, мы сможем поддержать тех, кто уже работает в наших учреждениях, и заинтересовать новых хороших специалистов», — сказал Матвеев.

Он уточнил, что ранее Свидетельства на получение жилищной субсидии 234 специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил востребованность данной меры поддержки. По его словам, власти делают все необходимое для решения проблемы нехватки узких специалистов в медучреждениях. По его словам, подмосковные жители должны получать только качественные медицинские услуги, а врачи — достойную заработную плату.