Названы самые привлекательные для воров вещи туристов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

Эксперты провели опрос в соцсетях и выяснили, что наибольшей популярностью у воров пользуются небольшие предметы, которые можно быстро продать. Таким образом, на первом месте оказался бумажник: за него проголосовало 49 процентов респондентов. Втором стал мобильный телефон — 19 процентов, а третьей — камера (14 процентов).

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В топ-5 также вошли паспорт, за который проголосовали шесть процентов опрошенных, и наручные часы — три процента.

В октябре бортпроводник авиакомпании Emirates украл пять тысяч долларов у трех пассажиров бизнес-класса на рейсе Таиланд — Дубай. Жертвами кражи стали три брата, которые пошли проведать своего больного отца и оставили вещи в салоне без присмотра. «Когда мы вернулись, я обнаружил, что из моего кошелька пропала тысяча долларов. А у моих братьев украли еще четыре тысячи долларов», — поделился один из потерпевших.

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