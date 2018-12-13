Власти Подмосковья рассказали о трудоустройстве выпускников колледжей

Большинство выпускников подмосковных колледжей целевого набора трудоустраиваются в регионе, сообщила областной министр образования Ольга Забралова. Ее слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

«У нас 90 процентов "целевиков", то есть тех, кто учится по госзаданию в колледжах и техникумах, трудоустраиваются», — сказала Забралова.

Она добавила, что студенты этих учебных заведений получают стипендию. К примеру, аэропорт «Шереметьево» взаимодействует с колледжем в Лобне и платит стипендию в размере 14 тысяч рублей.

По словам министра, колледжи пользуются спросом у жителей региона, в связи с этим власти увеличили на 1,5 тысячи число бюджетных мест. Забралова отметила, что бюджетное финансирование было увеличено на два миллиарда рублей.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах властей модернизировать все колледжи на территории области. Кроме того, планируется развивать взаимодействие учебных заведений с флагманскими компаниями, добавил он. Воробьев неоднократно говорил, что в регионе должны готовить конкурентноспособных специалистов.