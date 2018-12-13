Путин раскрыл школьникам первый шаг к успеху

Президент России Владимир Путин призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь, чтобы их знания помогли стране сохранить лидерство и получить новые компетенции для будущего развития. Соответствующее заявление он сделал на открытом уроке «Направление прорыва» в Ярославле. Видео с мероприятия доступно на сайте РИА Новости.

«Найти себя в жизни — самое главное, это первый шаг к успеху. Если есть увлечение, будет обязательно и победа», — сказал глава государства.

Способность «правильно применить мозги» позволит России сохранить лидирующие позиции, добавил он.

В середине февраля Владимир Путин предложил запустить проект профессиональной ориентации учащихся старших классов.

Российский лидер неоднократно отмечал важность осознанного выбора профессии. На открытом уроке прошлого года президент призвал школьников определяться с профессией как можно раньше. Он пояснил, что так у молодых людей будет «больше времени для совершенствования».

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