В российских поездах появятся вагоны для одиноких

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил добавить в составы поездов дальнего следования специальные вагоны «для одиноких пассажиров». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, зачастую пассажирам нечем занять себя во время длительных путешествий на поезде, поэтому политик предложил помочь людям найти собеседников. «Для некоторых людей такое путешествие — это шанс узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми», — отметил Власов.

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При этом, по мнению депутата, новые плацкартные вагоны помогут попутчикам найти общий язык друг с другом.

4 октября сообщалось, что в ближайшие два года на российских железных дорогах появятся новые пассажирские вагоны, которые придут на смену плацкартному типу.

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