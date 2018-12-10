Купейные вагоны в России переделают вслед за плацкартными

Федеральная пассажирская компания «Российские железные дороги» (РЖД) продолжит модернизировать свой подвижной состав. Об этом сообщает «Российская газета».

Помимо плацкартных вагонов, новый дизайн которых был анонсирован на международной выставке «Транспорт России», новый дизайн в минималистичном стиле с отделкой из современных материалов получат купейные вагоны и спальные вагоны с двухместными купе. Будет изменен внешний вид полок, столиков и других деталей купе.

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Всего в парке «Российских железных дорог» насчитывается около 18 тысяч пассажирских вагонов.

Первыми полноразмерный проект-макет модернизированного плацкартного вагона увидели и протестировали посетители выставки «Транспорт России». Они подтвердили, что полки в вагонах на самом деле похожи на диваны с подголовниками и места оборудованы плотными шторами. Выставка проходила в Гостином дворе с 20 по 22 ноября.

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