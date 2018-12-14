В Антарктиде нашли мертвыми двух техников

Два человека погибли на американской антарктической станции Мак-Мердо. Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США.

ЧП произошло 12 декабря в здании, где расположен генератор, питающий радиостанцию. Известно, что наемные технические специалисты выполняли профилактические работы на системе пожаротушения. Их обнаружил пилот, не дождавшийся возвращения рабочих с объекта и решивший их проверить. Он обнаружил лежавших на полу помещения людей в бессознательном состоянии, попытки их реанимировать оказались безуспешны.

Расследование инцидента продолжается. Возможные причины их смерти не разглашаются.

По данным на 2011 год, на станции круглогодично жили около 1300 человек.

23 октября на российской научной станции «Беллинсгаузен», которая расположена на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, двое петербуржцев устроили ссору, которая переросла в поножовщину. Неизвестно, из-за чего произошел конфликт, однако одного из участников драки пришлось срочно эвакуировать в Чили.

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