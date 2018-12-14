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В России не нашли денег на российские двигатели

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Российская компания «Климов» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию») занимается созданием нового вертолетного двигателя, однако финансирование проекта практически не проводится. Об этом сообщил «Звезде» исполнительный директор двигателестроительного предприятия Александр Ватагин.

«Конечно, мы занимаемся и новым вертолетным двигателем. К сожалению, финансирование практически нулевое, а этой работе хотелось бы уделять больше внимания. Это предполагает привлечение всего самого современного, что есть в стране. Речь идет о технологиях и материалах, и это стоит денег. Пока эта работа двигается не теми темпами, какими нам бы хотелось. Но дорогу осилит идущий», — сказал руководитель.

Ватагин отметил, что компания работает с двигателями ВК-2500ППС, со всеми версиями двигателей ТВ-7-117, новой версией двигателя РД-93, создаваемого на базе РД-33, а также запустила проект по двигателям меньшей размерности (мощностью 500 и 1500 лошадиных сил).

В декабре исполнительный директор «Климова» заявлял, что на базе силового агрегата РД-33 возможно создание двигателя для истребителя пятого поколения. Турбореактивные двигатели семейства РД-33 получили истребители МиГ-29 и их производные, в частности МиГ-35, а также самолеты JF-17 Thunder и Mirage F1.

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