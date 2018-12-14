Украинцы остались без банка в Москве

Центробанк отозвал лицензию у московского Рунэтбанка, бенефициарами которого являются трое граждан Украины, сообщается на сайте регулятора.

Лицензия отозвана на основании решения о ликвидации банка, которое было принято на общем собрании акционеров. Кредитная организация работала с 1994 года. На 30 июня 2018 года ее капитал равнялся 82 миллионам рублей, обязательства — 236 миллионам, активы — 319,2 миллиона.

Акционерами Рунэтбанка являлись три компании: Cristela Limited (72,5 процента в уставном капитале), Arviti Limited (13,7 процента) и Micro-Invest (13,7 процента). Бенефициарами этих компаний выступают граждане Украины Михаил Комиссарук, Янита Римш и Владимир Фельдман.

Рунэтбанк стал 59-й кредитной организацией, лишившейся лицензии в 2018 году. В большинстве случаев это происходило из-за нарушения нормативов ЦБ, однако некоторые банки сдавали лицензию сами. Помимо Рунэтбанка, так сделал Росевробанк, объединившийся с купившим его Совкомбанком.

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