В России обеспокоились числом кесаревых сечений при родах

Российский Минздрав поддержал резолюцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сокращении числа кесаревых сечений при родах и выступил против необоснованного проведения этой операции, сказала ТАСС директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

По данным ведомства, сейчас на четыре роженицы приходится один случай кесарева сечения. «У нас сейчас около 23 процентов», — уточнила Байбарина. Всего ежегодно в стране регистрируется более 1,6 миллиона родов.

Она отметила, что медиками и чиновникам надо не гнаться за снижением или увеличением показателей, а делать все в интересах женщины и ребенка. «Сейчас, когда женщина рожает один, два, редко три раза, то ценность каждого ребенка возрастает неизмеримо. У нас сейчас смертности от родовой травмы нет», — подчеркнула Байбарина.

Ранее ВОЗ высказала озабоченность увеличением количества кесаревых сечений при родах: за последние 15 лет в некоторых европейских странах этот показатель увеличился почти вдвое. Организация призвала сократить число таких случаев без медицинских показаний.

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