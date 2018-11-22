Обвиненного в смерти ребенка врача выпустили из СИЗО после вмешательства коллег

Бывшую руководительницу калининградского роддома № 4 Елену Белую, которую обвиняют в гибели младенца из-за отказа выдать дорогостоящее лекарство, освободили из СИЗО, пишет «Новый Калининград».

По информации издания, женщину перевели под домашний арест.

На заседании, где рассматривался вопрос о смягчении меры пресечения, четверо сотрудников медучреждения просили оградить их от Белой, опасаясь давления с ее стороны. «Я достаточно требовательный руководитель. Возможно, это не совсем нравится коллективу», — заявила фигурантка.

Материалы по теме «Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет» Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным

Мать умершего в роддоме ребенка — 27-летняя гражданка Узбекистана — на заседании не присутствовала.

Следователи инкриминируют Белой совершение двух должностных преступлений. Одно из них заключается в том, что она, предположительно, дала подчиненным указание сделать все возможное, чтобы ребенок, которому требовалась неотложная помощь, не выжил (часть 3 статьи 286 УК). Второе — в отданном акушерке распоряжении внести изменения в историю родов (написать, что ребенок был мертворожденным).

Оба преступления, по версии следствия, Белая совершила ради сохранения «хороших» показателей младенческой смертности в учреждении.

19 ноября сообщалось, что в Национальной медицинской палате, возглавляемой президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, вступились за Елену Белую. Там отметили, что препарат, который она, по версии Следственного комитета, отказалась назначить ребенку, был ему введен, но не помог.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!