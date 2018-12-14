Аршавина вернут в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин может вновь оказаться в санкт-петербургском «Зените» на административной должности. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей.

По информации издания, вопрос о работе 37-летнего Аршавина в структуре «Зенита» практически решен. Бывший форвард клуба может заступить на должность уже после Нового года. Чем конкретно будет заниматься Аршавин в «Зените» пока не ясно.

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5 декабря появилась информация о том, что в казахстанском «Кайрате» были готовы предоставить россиянину должность. В правлении клуба подтвердили, что предлагали Аршавину должность тренера в академии.

Аршавин завершил карьеру футболиста в ноябре. С 2016 года он защищал цвета «Кайрата», вместе с которым дважды завоевывал серебряные медали чемпионата.

Аршавин — воспитанник санкт-петербургского футбола. Большую часть профессиональной карьеры россиянин провел в «Зените». После перехода в «Арсенал» Аршавин дважды возвращался в стан сине-бело-голубых: на правах аренды из лондонского клуба в 2012-м и в 2013-м, когда контракт нападающего с «Арсеналом» подошел к концу. В общей сложности Аршавин провел за «Зенит» 283 матча и забил 57 голов. Как игрок национальной сборной Аршавин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в 2008 году.

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