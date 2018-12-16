Аршавин вернулся в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин, в ноябре завершивший профессиональную карьеру, вернулся в клуб. Он возглавил международный проект «Сириус в "Зените"». Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Этот проект представляет собой тренировочный лагерь, куда клуб будет приглашать талантливых детей со всей России. Аршавин отметил, что клуб в рамках проекта заключает договоры с театрами и университетами. «Пока дети будут находиться в нашей академии две-три недели, у них не должен прекращаться и общеобразовательный процесс», — заметил он.

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К своим обязанностям бывший футболист приступит 1 января.

В ноябре у Аршавина закончился контракт с казахстанским «Кайратом», за который он играл с 2016 года и дважды выиграл серебряные медали чемпионата. После этого игрок решил не переходить в другой клуб и завершил карьеру.

Аршавин — воспитанник санкт-петербургского футбола. Большую часть профессиональной карьеры россиянин провел в «Зените». В общей сложности он провел за «Зенит» 283 матча и забил 57 голов. Вместе с национальной сборной Аршавин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в 2008 году.

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