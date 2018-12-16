«Бутырку» закроют

Бутырский следственный изолятор в центре Москвы решено закрыть. Об этом сообщил «Московскому комсомольцу» заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

«Решение о закрытии "Бутырки" и СИЗО №3 "Пресня" принято, а вот с "Матросской тишиной" взяли паузу», — сказал он.

Максименко пояснил, что ранее ФСИН планировала закрыть только «Пресню» и за свой счет построить новое СИЗО на две тысячи мест. Однако затем мэрия Москвы вышла с предложением закрыть также «Бутырку» с «Матросской тишиной» и вместо трех старых изоляторов построить новый, рассчитанный на пять тысяч заключенных. Работы будут вестись за счет бюджета города.

Точное место под будущий СИЗО не определено. По данным представителя ФСИН, рассматривается два направления — на Калужском шоссе в Новой Москве и участок на Дмитровском шоссе.

Здание «Бутырки» было построено XVIII веке. Оно располагается в непосредственной близости от жилых домов. МК отмечает, что жители Бутырского района часто пишут жалобы в разные инстанции на крики, шум сирен, вой собак и неприятные запахи.

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