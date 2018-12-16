В Британии ополчились на мигрантов из Европы

Британия ужесточит правила въезда в страну рабочих из стран Евросоюза. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, проект по отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года вскоре будет представлен главой МВД Саджидом Джавидом. Согласно проекту, иммиграция из стран ЕС должна сократиться на 80 процентов, максимальное число мигрантов не может быть выше 15-25 тысяч человек.

Отмечается, что план по приему высококвалифицированных рабочих сократится с 15 тысяч до 11 тысяч человек, работников средней квалификации — с 18,5 тысячи до 4,5 тысячи. Также въезд будет запрещен большинству низкоквалифицированных рабочих.

Материалы по теме Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС

«Мы собираемся полностью контролировать тех, кто может приехать в Великобританию, отдав приоритет людям, у которых есть навыки, необходимые для нашей страны, а не на основе того, из какой страны они приезжают», — подчеркнул информированный источник.

По данным издания, за 2018 год на территорию Британии прибыли 74 тысячи мигрантов (из них 40 тысяч — низкоквалифицированных). Это самый низкий показатель за последние шесть лет.

Ранее в декабре сообщалось, что британцам придется заплатить семь евро за посещение стран Евросоюза после Brexit. Въезд нужно будет оплачивать каждые три года. Британцы по-прежнему смогут путешествовать по территории ЕС без визы, однако им придется подавать электронную заявку.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!