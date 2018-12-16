Иракский президент отрекся от гражданства другого государства

Президент Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента.

Отмечается, что на такой шаг Салех пошел из-за требований конституции страны. Согласно ей, высшие государственные деятели могут иметь только гражданство Ирака.

Иракский лидер также выразил благодарность и почтение Великобритании за гражданство, выданное во время его оппозиционной деятельности и противостояния «прежнему режиму», под которым имеется в виду правление Саддама Хусейна.

Бархам Салех стал президентом Ирака 2 октября 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя премьер-министра Ирака, а также был главой правительства Иракского Курдистана. В 1979 году Салех был дважды арестован по обвинению в причастности к курдскому национальному движению и подпольной деятельности. После освобождения он уехал в Великобританию.

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