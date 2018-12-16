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Иракский президент отрекся от гражданства другого государства

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Бархам Салех

Президент Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента.

Отмечается, что на такой шаг Салех пошел из-за требований конституции страны. Согласно ей, высшие государственные деятели могут иметь только гражданство Ирака.

Иракский лидер также выразил благодарность и почтение Великобритании за гражданство, выданное во время его оппозиционной деятельности и противостояния «прежнему режиму», под которым имеется в виду правление Саддама Хусейна.

Бархам Салех стал президентом Ирака 2 октября 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя премьер-министра Ирака, а также был главой правительства Иракского Курдистана. В 1979 году Салех был дважды арестован по обвинению в причастности к курдскому национальному движению и подпольной деятельности. После освобождения он уехал в Великобританию.

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