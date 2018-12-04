В Кремле рассказали о последствиях двойного гражданства Брилева

Журналист Сергей Брилев, имеющий помимо российского гражданство Великобритании, может покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ, так как нарушил положения об общественных советах. Об этом в беседе со студентами МГИМО заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом он отметил, что журналист не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

«Нарушил ли он положения об общественных советах? Возможно, да. Но поскольку вы сослались на конкретный документ, наверное, он это нарушил и, наверное, он не сможет дальше участвовать в общественных советах», – сказал Песков, отвечая на вопрос слушательницы.

По мнению пресс-секретаря президента, Брилев мог не знать о существующем запрете, но, по его словам, это не освобождает от ответственности.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В материале также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании. Сам журналист отметил, что никогда не скрывал британское подданство.

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