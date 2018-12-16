Введенный в кому после нокаута боксер вернулся к жизни

Канадский боксер Адонис Стивенсон открыл глаза впервые после того, как был введен в кому. Об этом сообщает портал TVA.

Издание отмечает, что это был первый явный признак прогресса в лечении Стивенсона. В тот момент, когда он открыл глаза, с ним была жена.

6 декабря Стивенсона прооперировали. На тот момент он по-прежнему оставался в критическом состоянии из-за повреждений, полученных в бою с украинцем Александром Гвоздиком. В 11-м раунде Гвоздик нокаутировал соперника, после чего Стивенсона госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.

41-летний Стивенсон — бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поражение от Гвоздика стало для него вторым в карьере. В его активе 29 побед и одна ничья.

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