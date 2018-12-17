Порошенко захотел мира на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости достичь мира в стране. Его слова в ходе пресс-конференции в Киеве передает РИА Новости.

По словам Порошенко, в следующие пять лет предстоит достичь мира на основе национальных интересов Украины, преодолеть последствия экономического кризиса, а также обеспечить рост уровня жизни. К тому же, стране необходимо «достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО».

Ранее Порошенко заявил, что военное положение на Украине может быть продлено только в случае военного вторжения России. Если этого не будет, особый режим снимут по прошествии 30-дневного срока.

В конце ноября украинский лидер своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. Причиной стал инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды Крыма, проигнорировали предупреждения и начали опасное маневрирование, в результате чего были задержаны пограничным управлением ФСБ вместе с экипажем.

Киев счел это актом военной агрессии. 30 ноября Украина ограничила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. 6 декабря по указу президента десантно-штурмовые подразделения ВСУ начали перебрасывать на границу с Россией, одновременно морская охрана Госпогранслужбы Украины получила разрешение стрелять без предупреждения.

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