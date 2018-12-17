Телефон упал в гнездо крокодилов

Турист в Коста-Рике уронил мобильный телефон в реку, кишащую крокодилами. Об этом сообщает издание The Sun.

Очевидец снял последствия происшествия на видео. Ролик начинается, когда устройство уже упало, а его бывший владелец с трагическим видом смотрит с моста на потерянный гаджет, который угодил между тремя крупными рептилиями.

После публикации в Instagram видео собрало более 375 тысяч просмотров. Многие узнали мост через реку Тарколес, которая протекает в провинции Пунтаренас и населена острорылыми крокодилами.

Острорылые крокодилы распространены от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех—четырех метров, однако в Пуэрто-Рико и в бассейнах южноамериканских рек встречаются крупные самцы длиной пять—шесть метров.

В августе сообщалось, что на Ямайке острорылый крокодил убил 67-летнего жителя города Портмор. По свидетельству очевидца, полицейским пришлось выстрелить в шею рептилии, чтобы вынудить ее оставить свою добычу.

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