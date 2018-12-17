Завершено расследование дел дебоширивших в Петербурге подростков

Петербургские подростки, устроившие дебош в Таврическом саду, не имеют никакого отношения к неформальным молодежным группировкам, в частности к АУЕ. Об этом «Ленте.ру» заявил Сергей Капитонов, официальный представитель регионального главка СКР.

Он уточнил, что расследование трех уголовных дел в отношении них завершено, и они переданы в суд. По словам Капитонова, всем трем обвиняемым — по 17 лет, все они ранее судимы.

«Первый обвиняемый 24 августа 2018 года в Таврическом саду избил местного жителя. Этот же юноша 26 августа 2018 года в магазине "Дикси" на проспекте Энгельса открыто похитил с прилавка торт с малиной. Ему предъявлены обвинения в грабеже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Второй подросток тогда же дважды ударил того же местного жителя и похитил его сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей; ему предъявлены обвинения в разбое», — уточнил официальный представитель регионального главка СКР.

В тот же день, по версии следствия, третий подросток похитил из магазина на Кавалергардской улице две бутылки коньяка, а затем на Кирочной улице избил местного жителя. Следствие инкриминирует ему грабеж и причинение легкого вреда здоровью.

Капитонов подчеркнул, что, по версии следствия, подростки действовали без сговора и по этой причине каждое из преступлений расследовалось отдельно.

В августе этого года в Таврическом саду группа подростков устроила дебош, избив два десятка прохожих и разгромив магазин. Авторы публикаций утверждали, что при этом хулиганы выкрикивали лозунги, характерные для адептов АУЕ.

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