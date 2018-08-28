В Петербурге объявилась банда подростков-подражателей АУЕ

В Санкт-Петербурге банда из 15-20 подростков нападает и жестко избивает людей в парках и на улицах, в полицию обратились около 20 пострадавших, передает РИА Новости.

Вечером 24 августа они устроили дебош в Таврическом саду, одному мужчине сломали челюсть. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении подростков, которые оскорбляли и били окружающих, угрожали расправой, громили все подряд. Затем они отправились к музею Суворова и там напали на супружескую пару.

Как рассказывали очевидцы региональному изданию «Мегаполис», после этого они в грубой форме потребовали сигареты у случайного прохожего и сломали ему нос. В тот же вечер подростки разгромили магазин, напали на пожилую женщину.

В полицию обратились около 20 пострадавших, двух подростков задержали, но тут же отпустили, потому что им нет еще 18 лет. Двое несовершеннолетних недавно вернулись из колонии для малолетних преступников. У них на щиколотках электронные браслеты, рассказала агентству знакомая подростков. По ее словам, они «сидели за грабеж, разбой и угон».

«Кое-кто из этой компании учится в спецшколе и давно состоит на учете. Они ничем не занимаются, это даже не околофутбольщики, подражают культуре АУЕ [арестантский уклад един], за глаза оскорбляют сотрудников полиции и так далее. Они конченые. Только хулиганят, выпивают, и больше никаких развлечений в жизни», — рассказывает Олеся (имя изменено).

В пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу РИА Новости подтвердили, что сейчас по всем поступившим сообщениям ведется проверка, устанавливаются личности участников конфликта. После этого будет возбуждено уголовное дело.

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