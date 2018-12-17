Власти Подмосковья рассказали о проекте «Добрая поликлиника»

Число приемов пациентов в подмосковных поликлиниках увеличилось почти вдвое за счет работы медучреждений по выходным дням, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев в ходе встречи с общественниками. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 декабря.

По словам министра, в регионе проводится большая работа по переформатированию поликлиник. Работа по выходным — одно из важных направлений, подчеркнул он. «Мы эту практику начали в семи пилотных поликлиниках. Количество принятых пациентов в день выросло на 80 процентов только за счет изменения логистики», — рассказал он.

Матвеев также сообщил о реализации концепции выездных поликлиник. Кроме того, он анонсировал строительство двух детских городских больниц. Чиновник посетовал на то, что в регионе в настоящий момент не хватает детских мест в стационарах. Также министр заверил, что министерство здравоохранения будет прислуживаться к мнению жителей при проведении модернизации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев своим указом увеличил финансирование системы здравоохранения. Он подчеркнул, что на здоровье граждан экономить не следует.