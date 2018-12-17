Поднятие росгвардейца на руки оценили в 20 тысяч рублей

В Москве суд вынес приговор Исляму Малекову, поднявшему росгвардейца на руки на станции метро «Сухаревская». Об этом в понедельник, 17 декабря, передает «Коммерсантъ».

Судья признала Малекова виновным в применении насилия в отношении власти и назначила наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Прокурор настаивал на том, чтобы приговорить Малекова к году условно, защита просила оправдать мужчину и утверждала, что тот обознался и принял сотрудника Росгвардии за своего друга. Малеков извинился перед росгвардейцем, но тот посчитал его слова неискренними.

После вынесения приговора адвокат осужденного заявил, что намерен обжаловать решение суда, если понадобится, «дойти до ЕСПЧ».

11 мая в сети появилось видео, на котором запечатлено, как 27-летний пассажир столичной подземки Ислям Малеков поднимает росгвардейца и несет его по станции. По версии следствия, таким образом молодой человек хотел «воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании».

В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело. На время следствия суд отпустил его под подписку о невыезде.

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